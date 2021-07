Amazon sponsor del Napoli Calcio? Arriva la risposta del club

Nella giornata di ieri sul web è iniziata a circolare la notizia secondo cui il Napoli Calcio durante la prossima stagione potrebbe avere Amazon tra gli sponsor della maglietta. Nello specifico, il Corriere del Mezzogiorno aveva riferito che il colosso di Jeff Bezos potrebbe apporre il suo simbolo sulla manica della maglia da gara del team campano.

Il Napoli dovrebbe presentare le nuove maglie firmate da Giorgio Armani entro metà agosto, ma a quanto pare tra gli sponsor non figurerà Amazon.

Il club di De Laurentiis, attraverso il proprio account ufficiale Twitter ha infatti smentito l'ipotesi ed in un tweet ha spiegato che "il Calcio Napoli smentisce la notizia uscita su più quotidiani di aver sottoscritto un accordo con Amazon come quarto sponsor di maglia. Con Amazon il Calcio Napoli sta negoziando, come di consueto, il rapporto di vendita prodotto sui loro store".

Qualche anno fa, infatti, il Napoli è diventata la prima squadra al mondo ad avere uno store su Amazon ed evidente il presidente campano intende continuare con questa strategia magari dando al negozio online più importante del web la possibilità di vendere le nuove t-shirt.

Ricordiamo che dalla prossima stagione Amazon trasmetterà la Champions League nel nostro paese, a conferma di come l'interesse nello sport nazionale sia in aumento.