Amazon, spopola la truffa dei 'due Euro per i pacchi non ritirati': occhio!

Apparentemente sembra un’offerta vantaggiosa, ma come avviene nella maggior parte di questi casi, altro non è che una truffa che se andata a segno è in grado di svuotare il conto corrente. Per rendere il tutto più verosimile, i truffatori mettono in mezzo anche un negozio famoso, in questo caso Amazon.

La truffa di “bushing”, com’è stata soprannominata, cattura l’attenzione degli utenti meno esperti attraverso dei post sponsorizzati sui social in cui si legge che Amazon (che ricordiamo non è in alcun modo interessata) sta dando la possibilità di acquistare a 2 Euro dei pacchi non ritirati dagli utenti. Una sorta di fuori tutto quindi, come quelli proposti in più occasioni dalle varie catene di distribuzione.

Gli utenti non devono fare altro che cliccare su un link che rimanda ad una versione clone di Amazon in cui vengono chiesti i dati bancari da cui pagare i 2-3 Euro. Tuttavia, se si inseriscono le credenziali e gli estremi del proprio conto, questo viene svuotato.

“Quando la nostra attenzione viene colta da offerte super vantaggiose è bene diffidare ed evitare di cliccare sui link del messaggio. Meglio reperire informazioni sull’offerta con una semplice indagine su un motore di ricerca nel web. Se si tratta di una truffa, nel 90% dei casi si troveranno informazioni in merito che porteranno a desistere dall’abboccare” è l’avvertimento dell’Associazione Consumatori Attivi.