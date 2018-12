Amazon: SSD Crucial e fitness tracker Suunto in offerta

Quando mancano solo sei giorni al Natale, continuano su Amazon le offerte e promozioni in vista della festività della prossima settimana. Quest'oggi il gigante di Seattle propone a prezzi scontati dei fitness tracker targati Suunto, e due modelli di SSD interno da 500 e 250 gigabyte della Crucial. Vediamo insieme di che si tratta.

Fitness tracker Suunto:

Suunto Core all, Bussola Unisex – Adulto, Nero, Taglia Unica: 99,90 Euro

Suunto Spartan Trainer Wrist HR, Cardiofrequenzimetro Unisex – Adulto, Nero, Taglia Unica: 139,90 Euro

Suunto Ambit3 Peak HR, Orologio Unisex – Adulto, Nero, M: 199,90 Euro

SSD Crucial

Crucial MX500 CT500MX500SSD1(Z) SSD Interno, 500 GB, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici: 72,99 Euro

Crucial MX500 CT250MX500SSD1(Z) SSD Interno, 250 GB, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici: 45,99 Euro

Non sappiamo fino a quando saranno disponibili queste offerte, ma nel momento in cui stiamo scrivendo nelle varie schede non è presente alcun tipo di data di scadenza o percentuale relativa alla disponibilità.

Inoltre, essendo prodotti spediti direttamente da Amazon, beneficiano anche di tutti i vantaggi previsti per gli utenti Prime, con consegna garantita entro Natale.

Gli SSD Crucial comunque non è la prima volta che figurano tra le offerte last minute del colosso degli e-commerce, e potrebbero rappresentare un'ottima idea regalo per un amico o persona cara appassionato di tecnologia.