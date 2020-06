Amazon: SSD Kingston da 960GB in offerta al prezzo più basso

Tornano in offerta gli SSD su Amazon. Quest'oggi il colosso di Jeff Bezos propone un'offerta molto interessante su un disco allo stato solido targato Kingston, con 960GB di spazio, che può essere portato a casa a meno di 100 Euro.

Si tratta dell'SSD SA400S32/960G, che è disponibile a 99,89 Euro, per un risparmio di 7 Euro rispetto ai 106,89 Euro di listino. Nonostante la riduzione di prezzo non certo eccezionale, però, si tratta del costo più basso mai raggiunto dallo stesso modello su Amazon.

Come leggiamo nelle specifiche tecniche, è in grado di raggiungere una velocità di lettura e scrittura di 500 e 450 Mb/s, 10 volte più alta rispetto ad un hard drive tradizionale. Si tratta anche di un drive in grado di resistere ad urti ed alle vibrazioni, il che gli permette di offrire affidabilità sia per notebook che PC fissi. Il drive in sconto è da 2,5 pollici, ma su Amazon è anche possibile acquistare il formato M.2.

Amazon garantisce la consegna senza costi aggiuntivi domani se si effettua l'ordine in 6 ore e 15 minuti. La compagnia americana gestisce sia vendita che spedizione, e permette anche di aggiungere la protezione aggiuntiva da gusti per due anni al prezzo di 8,99 Euro.