Amazon, SSD Lexar da 1 terabyte in sconto a meno di 70 Euro

Sebbene il Black Friday 2022 sia ormai passato, continuano gli sconti su Amazon. Quest'oggi segnaliamo una riduzione molto interessante su un SSD targato Lexar da 2,5" ed 1 terabyte di memoria interna, che può essere acquistato a meno di 70 Euro.

Di seguito i dettagli dello sconto:

Lexar NS100 2,5" SATA III 6Gb/s SSD 1TB, SSD Interno, Fino a 550 MB/s di Lettura (LNS1001TRB): 69,49 Euro (84,99 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è prevista per sabato 3 dicembre 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 11 ore dal momento in cui stiamo scrivendo.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva per due anni a 2,09 Euro o tre anni a 2,99 Euro semplicemente spuntando la casella dedicata.

L'SSD in questione è della gamma NS100 ed offre una velocità di lettura fino a 550 MB/s. Dati alla mano di Keepa, si tratta del prezzo più basso raggiunto dallo stesso modello su Amazon.

Come sempre in casi come questi, consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente per evitare di perdere l'offerta e quindi portare a casa l'SSD ad un prezzo molto interessante.

