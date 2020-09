Amazon: SSD SanDisk Plus da 2TB in offerta al minimo storico

Interessante promozione proposta quest'oggi da Amazon, che sconta un SSD SanDisk Plus del 38%, portandolo al minimo storico da quando è stato lanciato. L'offerta è davvero molto interessante e permette di risparmiare più di 100 Euro.

L'SSD in questione è il SanDisk Plus da 2 terabyte, ed è disponibile a 164,99 Euro, appunto 101 Euro in meno rispetto ai 265,99 Euro, per un risparmio del 38%.

A livello tecnico si basa sull'interfaccia hardware SATA 6.0 Gb/s, ed un fattore di forma da 2.5 pollici, con velocità di lettura a 535 Megabyte al secondo e di scrittura di 450 Megabyte al secondo. Si tratta di un SSD testato per resistere agli urti anche in caso di caduta del computer, e garantisce un avvio, arresto e caricamento rapido per le applicazioni. Sempre parlando di resistenza, il SanDisk SSD Plus può resistere anche a vibrazioni e temperature da 0 a 70 gradi Celsius, ed è dotato di un sistema di monitoraggio attraverso una dashboard che permette di verificare in temo reale lo stato dell'unit.

Amazon garantisce la consegna a casa senza costi aggiuntivi già domani, per coloro che effettueranno l'ordine nelle prossime 7 ore e 9 minuti. E' anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva da gusti per due anni al prezzo di 12,19 Euro.