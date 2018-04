Amazon sta vendendo una quantità record di...tacchini

Amazon ha appena raggiunto un nuovo record di vendite, stavolta un po' insolito ma che è comunque significativo per capire cosa sta diventando il colosso dell'e-commerce di Jeff Bezos. Ed è proprio il CEO dell'azienda a comunicarlo in una lettera inviata ai suoi azionisti: quest'anno la piattaforma ha venduto un numero record di tacchini.

Questo traguardo è stato possibile grazie all'acquisizione di Whole Foods, la nota catena di supermercati americana, da parte del colosso. Bezos ha dichiarato infatti che le vendite di tacchini fatte registrare da Amazon durante il Giorno del Ringraziamento ha superato ogni record precedente raggiunto dalla catena prima della sua cessione.

Nonostante la celebrazione di questo successo, al momento non si conosce ancora il numero esatto di tacchini venduti; la stessa sorte tocca ai dispositivi Kindle, Fire TV ed Echo, di cui non si sanno con precisione le unità vendute. Bezos ha però dichiarato in merito che il 2017 è stato l'anno migliore in assoluto per la vendita di hardware.

Una cifra invece la conosciamo con esattezza, ed è quella che consacra il successo di Amazon Prime nonostante i recenti rincari: il servizio conta attualmente più di 100 milioni di abbonati, dato comunicato dal CEO sempre tramite la consueta lettera inviata agli azionisti.