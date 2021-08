Amazon, stampante 3D Anycubic Photon Mono 2K in offerta ancora per poco

Dopo aver dato un'occhiata alle migliori proposte sulle TV con digitale terrestre DVB-T2 in offerta su Amazon, continuiamo la nostra rassegna con un'interessante promozione per gli appassionati di Stampa 3D.

A finire nel radar, oggi è la stampante 3D a resina Anycubic Photon Mono. Si tratta di un'ottima macchina a tecnologia SLA, ovvero per fotopolimerizzazione di resine liquide mediante l'emissione di luce UV per la produzione di modelli 3D a dettaglio elevato.

Lo schermo in dotazione è un pannello LCD monocromatico con risoluzione 2K mentre l'area di stampa è di 130 x 82 x 165 mm. Un ottimo upgrade rispetto alla prima generazione, sia in termini di tecnologia che per volume. La tecnologia monocromatica tra l'altro garantisce una velocità di stampa maggiorata, che consente di solidificare un singolo layer ogni 1,5 secondi oppure 50mm all'ora sull'asse Z. La Photon Mono è disponibile in offerta a tempo a soli 203,15 Euro anziché 259,99.

Degna compagna di viaggio della Photon Mono è senza dubbio la nuova stazione Anycubic Wash and Cure 2.0. Si tratta di un sistema di lavaggio e cura delle stampe a resina compatibile con stampe effettuate sia attraverso sistemi SLA che DLP.

Il lavaggio avviene all'interno di una bacinella da riempire con acqua o alcol isopropilico, a seconda del tipo di resina utilizzata. La fase di cura invece avviene attraverso un piedistallo motorizzato che ruota all'interno della stazione sotto l'esposizione di una colonna di fari LED UV, consentendo dunque di completare il processo di solidificazione a 360 gradi.

Il sistema Wash and Cure 2.0 è disponibile su Amazon a 101,99 Euro invece di 129,99.