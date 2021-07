Amazon, stampante 3D a ottimo prezzo con offerta e coupon per poche ore

In seguito alla promozione sul modello Geeetech Prusa I3 Pro B, Amazon Italia torna a proporre un'offerta legata a una stampante 3D economica.

Più precisamente, il modello ELEGOO Stampante 3D Mars Pro viene proposto a un prezzo di 156,40 euro su Amazon Italia. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto sarebbe pari a 184 euro. Si tratta di un possibile risparmio di 27,60 euro, ma non è finita qui: Amazon mette a disposizione un coupon sconto del 15%, applicabile semplicemente spuntando l'apposita casella. Questo significa che il prezzo finale diventa 132,94 euro, per un risparmio totale di 51,06 euro. Non male, considerando che la stampante 3D coinvolta è economica già di suo.

In ogni caso, il coupon sarà valido fino a domenica 1 agosto 2021, salvo esaurimento dei coupon disponibili. In parole povere, l'iniziativa promozionale rimarrà valida per relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia. Potrebbe trattarsi di una buona occasione per coloro che vogliono avvicinarsi al "magico" mondo della stampa 3D.

Se siete interessati all'acquisto, vi consigliamo di approfondire come si deve questa stampante 3D a base di resina. Nel caso, invece, vogliate semplicemente dare un'occhiata a questo mondo, potrebbe interessarvi consultare la nostra prova di un'altra stampante 3D economica.