Amazon, stampanti 3D Anycubic in offerta e PLA a meno di 16 euro

Nel corso di queste settimane c'è stato forte fermento nel mondo della stampa 3D, dal Prime Day di Anycubic alle follie estive del brand asiatico per il suo "Fan Festival 2022".

Eppure, le offerte nella sezione "Industria e Scienza" resistono al Prime Day con una promozione molto interessante. Partiamo proprio dalle materie prime, vale a dire le bobine di filamento di Overture (per chi non lo sapesse, il brand che si nascondeva dietro ai filamenti Amazon Basic qualche anno fa), diametro 1,75, con rocchetto e dorsali in cartone. I colori disponibili sono:

Ricordiamo che il prezzo di partenza è di 22,99 euro, quindi un risparmio considerevole soprattutto se siete appassionati che stampano molto.

Inoltre, se siete alla ricerca di nuove macchine da aggiungere alla vostra "flotta", ci sono delle interessanti offerte sulle Stampanti 3D Anycubic di attuale e precedente generazione.

La più interessante del lotto è sicuramente la regina del 2022, la Anycubic Kobra, offerta con 60 euro di sconto e ora a 309,99 euro applicando il coupon in pagina, spedita direttamente da Amazon e venduta da Anycubic.

Inoltre, sempre restando nella gamma attuale, trovate la Kobra Plus in sconto di ben 120 euro, per un totale che applicando il coupon arriva a 479,99 euro: niente male per una stampante con un piatto da oltre 300x300 con livellamento automatico e funzionalità smart.

Per saperne di più su questa interessante stampante 3D, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione della Anycubic Kobra Plus.