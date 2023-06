Amazon stanzia 100 milioni per l'IA: 'l'unico problema è la mancanza di chip'

Già da tempo sappiamo che, con la massima cautela, Amazon sta entrando nel mondo dell'IA, implementandola nel suo ecommerce e, soprattutto, rendendola disponibile ai propri clienti tramite Amazon Web Services (AWS). Non stupisce, dunque, che nelle scorse ore Amazon abbia investito 100 milioni di Dollari proprio nel settore dell'IA.

In particolare, l'investimento arriva da Amazon Web Services, che fa parte del progetto Bedrock del colosso di Seattle, il quale prevede già da qualche mese la fornitura di una "base" del Large Language Model Titan (proprietario della stessa Amazon) ai clienti AWS. Ora, però, l'azienda vorrebbe andare persino oltre.

AWS, infatti, ha stanziato 100 milioni di Dollari nella creazione di un centro specializzato per aiutare le aziende che vogliono usare l'IA nei propri prodotti digitali e sul web. Ovviamente, l'investimento guarda perlopiù ai clienti già consolidati di Amazon Web Services, che così potrebbero ricevere dei server dedicati e più performanti, ma anche nuove possibilità di implementazione dell'IA nei propri applicativi e nuove feature legate a Titan.

In ogni caso, benché 100 milioni di Dollari sembrino una cifra enorme, si tratta di uno stanziamento tutto sommato irrisorio per Amazon, il cui bilancio annuo conta qualcosa come mezzo trilione di Dollari di spese e 64 miliardi di Dollari in liquidità. Insomma, sembra che il colosso di Seattle stia investendo sì pesantemente nell'IA, ma non quanto ci si aspetterebbe considerato l'enorme successo di ChatGPT, Bing AI, Google Bard e compagnia.

Tra le novità che l'investimento porterà con sé abbiamo una serie di nuovi posti di lavoro per data scientists, ingegneri e solutions architects. Addirittura, Amazon ha spiegato che il suo centro è già attivo e collabora attivamente con compagnie quali Ryanair, Lonely Planet, Twilio (un'azienda americana specializzata nelle telecomunicazioni) e HighSpot (un servizio di monitoraggio di prezzi di beni e servizi).

L'unico problema, per il momento, sembra essere l'elevata domanda di chip per l'IA, che starebbe rallentando gli sforzi di Amazon nel settore dell'Intelligenza Artificiale. Il CEO di Amazon Web Services Adam Selipsky, infatti, ha spiegato alla CNBC che "credo che tutto il mondo stia vivendo uno shortage di breve termine per quanto riguarda la capacità computazionale per l'IA generativa e il machine learning".