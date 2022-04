Amazon e le stranezze di Pasqua: l'assurdo mercato del 'cioccolato tech'

Le promozioni non mancano di certo in questo periodo (basti pensare allo sconto di Amazon su una GPU RTX serie 30, che abbiamo già trattato su queste pagine). Ebbene, mentre approfondivamo le classiche offerte sulle uova di Pasqua messe in evidenza sul noto portale e-commerce, abbiamo scovato l'assurdo mercato del "cioccolato tech".

Infatti, tra un uovo di Pasqua e l'altro (il 17 aprile 2022 è ormai alle porte) è spuntato un "consiglio atipico": un mouse fatto di cioccolato, proposto a un prezzo pari a 5,99 euro tramite rivenditori (tra l'altro, c'è uno sconto del 14% al momento in cui scriviamo, dato che il costo del prodotto solitamente sarebbe di 6,99 euro). Da notare il prezzo al kg: 99,83 euro, in quanto il mouse è da 60 grammi.

Da lì abbiamo scoperto un mondo, scovando un controller di cioccolato venduto a 8,99 euro tramite rivenditori (128,43 euro al kg), una fotocamera di cioccolato proposta a 13,31 euro tramite rivenditori (190,14 euro al kg), un tablet di cioccolato proposto a 10,35 euro tramite rivenditori (41,40 euro al kg), un CD Flower Power di cioccolato venduto a 4,99 euro tramite rivenditori (110,89 euro al kg) e un CD musicale di cioccolato proposto a 4,99 euro tramite rivenditori (110,89 euro al kg). Insomma, c'è anche una certa possibilità di scelta.

Peccato che le tempistiche di spedizione vadano oltre Pasqua per tutte le tavolette di cioccolato al momento in cui scriviamo (non stiamo ovviamente consigliando l'acquisto), ma risultava interessante approfondire questo strano mercato legato per certi versi al mondo tech. In ogni caso, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alle recensioni lasciate dagli utenti su Amazon: c'è qualche perla da non sottovalutare (come chi si lamenta perché il CD è arrivato spezzato e "non funzionante").