Amazon stupisce con un doppio sconto sul nuovo Xiaomi 11T 5G

Il nuovo smartphone Xiaomi 11T 5G è già al centro di una "battaglia all'ultimo sconto". Infatti, i principali store online stanno cercando di invogliare gli utenti all'acquisto in vari modi. In questo contesto, si sta facendo notare un'offerta di Amazon che propone un doppio sconto.

Più precisamente, sul noto portale e-commerce il costo dello smartphone è sceso a 549,90 euro, per uno sconto di base di 50 euro. Già così non sarebbe male, considerando anche il fatto che Xiaomi 11T 5G è arrivato in Italia solamente da qualche settimana. Tuttavia, c'è una seconda promozione: infatti, spuntando l'apposita casella è possibile ottenere un ulteriore sconto di 50 euro tramite coupon. Questo significa che il prezzo finale diventa 499,90 euro.

Tuttavia, tenete bene a mente il fatto che l'iniziativa sarà valida solamente fino al 15 ottobre 2021 salvo esaurimento dei coupon disponibili. In parole povere, la promozione rimarrà attiva solamente per relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia. In ogni caso, potrebbe sicuramente trattarsi di un'occasione interessante per chi è interessato al dispositivo. Tra l'altro, la promozione di Amazon è relativa alla variante da 8/256GB dello smartphone.

Inoltre, queste prime settimane che seguono il lancio stanno vedendo il diffondersi di iniziative promozionali che vanno oltre quelle che erano state comunicate in fase di annuncio, motivo per cui abbiamo deciso di approfondire la questione. In questo contesto, MediaWorld propone il modello da 8/128GB di Xiaomi 11T 5G a 549 euro con auricolari Redmi Buds 3 Pro in abbinata. Unieuro, invece, vende la variante da 8/128GB a 549,90 euro con Xiaomi Mi Watch Lite in omaggio.

Per quel che concerne il portale ufficiale di Xiaomi, quest'ultimo vende il modello da 8/128GB (quello in offerta da MediaWorld e Unieuro) a 549,90 euro con Redmi Buds 3 Pro in abbinata e la variante da 8/256GB (quella in sconto su Amazon) a 599,90 euro con Mi TV P1 32" in omaggio. Insomma, la possibilità di scelta non manca di certo per quel che concerne le promozioni legate a Xiaomi 11T 5G.