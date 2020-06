Amazon: super offerta su AirPods Pro nel giorno del Bastard Black Friday di Unieuro

Ancora un'altra offerta molto gustosa proposta da Amazon nel day one del Black Friday di Unieuro. La società di Seattle infatti sconta nuovamente le AirPods Pro, le cuffie top di gamma di Apple con cancellazione attiva del rumore.

AirPods Pro oggi sono disponibili a 212 Euro, il 24% in meno rispetto ai 279 Euro di listino, per un risparmio di 67 Euro. L'offerta quindi è degna di nota, e porta il prezzo vicino al minimo storico raggiunto sulla piattaforma.

Le cuffie, che a differenza delle AirPods "classiche", sfoggiano un design in-ear con cancellazione attiva del rumore che immerge gli utenti nel suono, a cui si aggiunge la modalità trasparenza che è l'ideale per le attività all'aperto in quanto consente di ascoltare anche il mondo circostante. Si tratta, inoltre, di auricolari resistenti all'acqua ed al sudore, con equalizzazione adattiva che regola automaticamente la musica in base alla forma dell'orecchio anche avvalendosi dei cuscinetti inclusi direttamente nella confezione e che possono essere acquistati anche separatamente sul sito web di Apple e sugli Store.

Amazon permette anche di aggiungere l'assistenza aggiuntiva per due anni al prezzo di 39 Euro, e gestisce sia la vendita che la spedizione.

Nel corso del keynote Apple di lunedì scorso Apple ha annunciato l'arrivo dello Spatial Audio sulle AirPods Pro.