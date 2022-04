Amazon, super offerta sulle Echo Buds: c'è tempo fino al 15 Aprile 2022!

Mentre continuano gli sconti Amazon nelle offerte di primavera, il colosso di Seattle propone anche una super offerta sulle sue Echo Buds. Stiamo parlando degli auricolari senza filo disponibili anche in Italia, che fino al 15 Aprile 2022 possono essere acquistati a prezzi molto interessanti.

Ad essere interessate sono entrambe le versioni, sia con case di ricarica via cavo che wireless:

Nuovi Echo Buds (2ª generazione) | Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore e Alexa | Con custodia di ricarica wireless | Nero: 99,99 Euro (139,99 Euro)

| Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore e Alexa | Con custodia di ricarica wireless | Nero: 99,99 Euro (139,99 Euro) Nuovi Echo Buds (2ª generazione) | Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore e Alexa | Con custodia di ricarica wireless | Bianco ghiaccio: 99,99 Euro (139,99 Euro)

| Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore e Alexa | Con custodia di ricarica wireless | Bianco ghiaccio: 99,99 Euro (139,99 Euro) Nuovi Echo Buds (2ª generazione) | Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore e Alexa | Bianco ghiaccio: 79,99 Euro (119,99 Euro)

| Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore e Alexa | Bianco ghiaccio: 79,99 Euro (119,99 Euro) Nuovi Echo Buds (2ª generazione) | Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore e Alexa | Nero: 79,99 Euro (119,99 Euro)

E' possibile anche godere del pagamento a rate in cinque mensilità, gestite direttamente da Amazon a tasso zero ed interessi zero. Le offerte saranno disponibili fino alle ore 9:00 del 15 Aprile 2022, e la consegna viene garantita a stretto giro di orologio.

Per tutte le informazioni, vi rimandiamo alla nostra recensione di Amazon Echo Buds.