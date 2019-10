Amazon: super offerte sugli SSD SanDisk fino a 2 terabyte

Giornata di super offerte su Amazon. Dopo le offerte di Halloween e la Vinyl Week, il colosso di Jeff Bezos ha esteso le promozioni anche a prodotti d'elettronica ed informatica. Nello specifico, propone degli interessanti sconti su alcuni modelli di SSD portatili SanDisk.

Gli SSD rientrano nella linea SanDisk Extreme PRO, che identifica la lineup di storage portatili in grado di adattarsi a tutte le situazioni.

Il modello con 500 gigabyte di memoria interna può essere acquistato al prezzo di 144,99 Euro, per un risparmio di 25 Euro rispetto ai 169,99 Euro, pari al 15%. La versione da 1 terabyte invece passa a 269,99 Euro, il 16% in meno rispetto ai 319,99 Euro di listino: in questo caso il risparmio è di 50 Euro netti.

Tra le offerte troviamo anche la variante con 2 terabyte di memoria, disponibile a 549,99 Euro, rispetto ai 647,99 Euro del prezzo precedente. Quest'ultimo ha un tempo di spedizione di 1-2 mesi, probabilmente a causa della bassa disponibilità.

Gli hard disk offrono una velocità di lettura fino a 1050 Mb/sec ed includono un design resistente con corpo in alluminio che per dissipare il calore. Gli SSD inoltre hanno anche ottenuto il rating IP55 che garantisce impermeabilità e resistenza alla polvere.

Per tutti e tre i modelli la spedizione e vendita è gestita interamente da Amazon, e beneficia dei vantaggi Prime.