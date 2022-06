Amazon: super prezzi su iMac 2021 con M1 e TV LG OLED da 48 pollici

Altro giro, ed altri sconti su Amazon. In giornata odierna, il colosso di Seattle propone una serie di offerte molto interessanti su prodotti d'elettronica ed informatica: nella fattispecie, troviamo a prezzi ridotti un iMac da 24 pollici con M1 ed un TV LG OLED da 48 pollici, con possibilità di effettuare il pagamento a rate.

Sconti Amazon del 3 Giugno 2022

2021 Apple iMac (24", Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, quattro porte, 8GB RAM, 256GB) - Azzurro: 1299 Euro (1719 Euro)

LG OLED48A16LA Smart TV 4K 48", TV OLED Serie A1 2021, Processore α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 676,90 Euro (1499 Euro)

Per quanto riguarda l'iMac da 24 pollici, il pagamento a rate è disponibile in cinque mensilità da 259,80 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, con consegna senza costi aggiuntivi garantita per martedì 7 Giugno 2022 per coloro che effettuano l'ordine in 13 ore e 30 minuti.

Sull'LG OLED A1 da 48 pollici invece la consegna senza senza costi aggiuntivi è garantita per giovedì 9 Giugno 2022 per coloro che effettuano l'ordine oggi.

Nessuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta.