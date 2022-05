Amazon, super prezzo su un TV LG QNED 4K 2021: 63% in meno!

Dopo aver parlato del super sconto Amazon sul TV LG OLED 2021, su cui è possibile risparmiare oltre 3700 Euro rispetto al prezzo di listino, anche la nuova settimana si apre con un super sconto: protagonista è anche un TV LG, ma questa volta QNED.

Di seguito i dettagli dello sconto:

LG 75QNED916PA Smart TV 4K 75", TV Mini LED QNED91 2021 con Processore α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 2 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 1.299 Euro (3.499 Euro)

Come si può quindi vedere, lo sconto è del 63% rispetto ai 3.499 Euro di listino: il risparmio è davvero importante ed ovviamente rappresenta il minimo storico raggiunto dallo stesso modello sulla piattaforma di Seattle. La consegna, programmata e senza costi aggiuntivi, è prevista per giovedì 5 Maggio 2022 tra le 8 e le 20.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione extra della durata di due anni ad 88,09 Euro e tre anni a 118,89 Euro. Nessuna informazione, come avvenuto anche in altre circostanze, sulla data di scadenza dell’offerta ma come sempre consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in quanto si tratta davvero si un super sconto che farà gola a molti e potrebbe far andare sold out le unità a disposizione.