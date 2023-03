Amazon: super sconti su monitor da gaming, fino al 27% in meno

Mentre Comet lancia i Dyson Days, quest'oggi su Amazon segnaliamo tre super sconti su tre monitor, che raggiungono il prezzo più basso da quando sono disponibili sul sito di Jeff Bezos. Siamo di fronte a tre promozioni degne di nota, che rappresentano un'ottima occasione per tutti coloro che sono alla ricerca di un nuovo monitor.

Monitor in offerta su Amazon

ASUS ROG Strix XG309CM 29,5" IPS 16:9 : 399 Euro (544,34 Euro)

: 399 Euro (544,34 Euro) AOC CU34G2X/BX monitor gaming Serie G2 curvo da 34 pollici : 433,06 Euro (509 Euro)

: 433,06 Euro (509 Euro) Philips 275V8LA monitor QHD da 27 pollici: 179,90 Euro (203,25 Euro)

Se i primi due sono monitor da gaming, il terzo è un monitor rivolto principalmente alle attività in ufficio. Su tutti e tre è garantita la consegna a stretto giro di orologio, mentre non è disponibile il pagamento a rate targato Amazon ma solo quello con Cofidis che può essere scelto direttamente al momento del pagamento.

In tutti e tre i casi, si tratta dei prezzi più bassi raggiunti dai prodotti su Amazon, come certificato anche dai dati di Keepa.

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni, ma come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro per non lasciarvele sfuggire. La vendita e spedizione è gestita direttamente da Amazon.