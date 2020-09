Amazon: super sconto su 16GB di RAM DDR4 da gaming Crucial Ballistix

Dopo aver riportato l’offerta sulla Xiaomi Mi Band 5 di Amazon, torniamo nuovamente sul listino della società di Seattle per parlare di un'altra promozione proposta su 16 gigabyte di memoria RAM DDR4 targata Crucial.

Si tratta delle Crucial Ballistix BL2K8G36C16U4BL RGB, che possono essere acquistate a 91,95 Euro, il 12% in meno rispetto ai 104,99 Euro di listino, per un risparmio di 13,04 Euro. Dati alla mano si tratta del prezzo più basso mai raggiunto dallo stesso modello.

Come leggiamo nella scheda tecnica, si tratta di una memoria per gamer, che è anche personalizzabile attraverso un sistema con 16 LED RGB su 8 diverse zone per ogni modulo. Inoltre, è anche compatibile con ASUS Aura, MSI Mystic Light, Gigabyte AORUS Graphics Engine ed altri sistemi simili. Viene anche garantito il supporto XMP 2.0 per l’overclocking automatico, ma un aspetto interessante è il sistema di diffusione del calore.

Amazon garantisce la consegna a casa gratuita, senza alcun costo aggiuntivo, entro lunedì 5 Ottobre. Le ragioni sono da ricercare nel fatto che, come indicato nella scheda tecnica, “è richiesto un tempo di consegna più elevato rispetto a quello solitamente necessario per gli articoli Prime”. E’ anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva per due anni ad 8,49 Euro.