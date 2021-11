Amazon: super sconto sulle AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe

E' ancora Apple la protagonista assoluta del Black Friday di Xiaomi. Dopo aver riportato le promozioni su Apple Watch Series 7, infatti, torniamo nuovamente a spulciare il listino delle offerte del colosso di Seattle, che permette di portare a casa a prezzo ridotto le apprezzate AirPods Pro, con consegna veloce.

Nella fattispecie, la promozione che viene proposta da Amazon è la seguente:

Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021): 189 Euro (279 Euro)

Si tratta, dati alla mano, del prezzo più basso raggiunto da questo modello su Amazon. Il colosso di Seattle propone anche il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 37,80 Euro al mese ad interessi zero e costi extra zero, come avviene sempre.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per martedì 30 Novembre, e gli utenti possono anche effettuare il reso entro il 31 Gennaio 2022: come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, infatti, Amazon ha esteso il periodo massimo per effettuare la restituzione dei prodotti.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva AppleCare+ per AirPods Pro della durata di due anni al prezzo di 39 Euro, oltre che aggiungere le opzioni regalo per ricevere a casa un pacchetto da consegnare alla persona cara.