Amazon, super sconto per questi auricolari Sennheiser: prezzo dimezzato!

Weekend di grandi sconti per gli amanti della tecnologia: dopo aver visto il TV LG 8K scontato del 73% da Unieuro, infatti, è ora la volta di un paio di interessanti auricolari TWS a marchio Sennheiser che vengono proposti in forte sconto da Amazon, con un risparmio percentuale che supera il 50%.

L'ecommerce di Jeff Bezos, infatti, ha scontato gli auricolari Sennheiser CX True Wireless, normalmente disponibili al prezzo di 129 Euro, a soli 59,90 Euro. Si tratta di un abbassamento di prezzo del 54%, con uno sconto pari a 69,10 Euro. La promozione è valida sulla versione di colore nero delle cuffie, mentre la variante bianca è scontata a 74,98 Euro (sempre da un prezzo di base di 129 Euro), con un ribasso del 42%.

In entrambi i casi, parliamo di un paio di auricolari in-ear con tecnologia di cancellazione del rumore passiva (da non confondere dunque con la più raffinata tecnologia Active Noise Cancellation, o ANC). Le due cuffie si collegano ovviamente via Bluetooth a smartphone, tablet e PC e sono compatibili con Windows, iOS e Android. Incluso nella confezione, poi, abbiamo l'apposito case di ricarica di Sennheiser.

L'azienda tedesca promette che le CX True Wireless offriranno il massimo comfort all'utente, grazie al design ergonomico, al peso piuma e all'inclusione nel pacchetto di quattro diverse misure di gommini, che permetteranno un'aderenza massima delle cuffie all'orecchio di qualsiasi persona. In termini tecnici, gli auricolari Sennheiser vantano la certificazione IPX4 contro gli schizzi d'acqua e i controlli touch integrati.

Infine, segnaliamo che le cuffie hanno un'autonomia stimata di 9 ore più altre 18 grazie al case di ricarica e sono accompagnate dall'app Smart Control di Sennheiser, che permette di regolare il suono in base ai propri gusti personali grazie ad un equalizzatore integrato e alla funzione Bass Boost.