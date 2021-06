Amazon: super sconto sul MacBook Pro M1, a pochi giorni dal Prime Day

A sei giorni esatti dal via ufficiale del Prime Day 2021, Amazon propone un super sconto sul MacBook Pro di Apple con processore M1. Il colosso di Seattle infatti permette di risparmiare oltre 400 Euro rispetto al prezzo di listino imposto dalla società di Cupertino.

Sconto Apple MacBook Pro in vista del Prime Day

Il modello interessato dalla sensibile riduzione di prezzo è il seguente:

2020 Apple MacBook Pro con Chip Apple M1 (13", 8GB RAM, 512GB SSD) - Grigio siderale: 1299 Euro (1709 Euro)

Lo sconto netto è di 410 Euro rispetto al prezzo di lancio, con un risparmio netto del 24%. Amazon garantisce la consegna senza costi aggiuntivi entro giovedì 17 Giugno 2021 per coloro che effettuano l'ordine entro 9 ore e 8 minuti, ma viene anche proposta la possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 259,80 Euro al mese a costi aggiuntivi zero.

È anche possibile aggiungere accessori addizionali come le AirPods Pro a 199,99 Euro, adattatori ed altro. Il MacBook Pro in questione rappresenta la new entry della linea, ed è basata sul processore proprietario M1 di Apple.

Ricordiamo che oggi hanno ufficialmente preso il via gli X-Days di Mediaworld di Giugno 2021, che si aggiungono al nuovo volantino della catena di distribuzione disponibile da ieri.