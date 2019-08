Amazon: super sconto sul MacBook Pro ed una smart tv 4K Samsung

Venerdì di super sconti su Amazon. Quest'oggi il negozio italiano propone delle interessanti offerti su tanti prodotti di fascia alta, tra cui un televisore Samsung e l'ultima generazione del MacBook Pro, che possono essere acquistati a prezzi molto vantaggiosi.

Partendo dal televisore Samsung, si tratta della smart tv UE55RU7170U da 55 pollici, con pannello 4K, che può essere portato a casa al prezzo di 455,05 Euro, rispetto ai 749 Euro di listino. Nella scheda del prodotto è presente l'indicazione di 479 Euro, ma il negozio online provvederà a stornare i restanti 23,95 Euro al momento del pagamento nel carrello. Il riscontro dell'offerta è stato importante, come dimostrato dal fatto che la spedizione è prevista entro 1-2 mesi.

In offerta anche il MacBook Pro da 13 pollici di ultima generazione, che è disponibile a soli 1.669 Euro rispetto ai 2.099 Euro di listino del produttore, il che si traduce in un risparmio di 430 Euro. Il laptop include un processore Intel Core i5 quad-core di ottava generazione, display Retina con tecnologia True Tone, Touch Bar e Touch ID per effettuare gli acquisti in sicurezza, scheda grafica Intel Iris Plus Graphics 655, SSD ultraveloce e quattro porte Thunderbolt 3 (USB-C). La batteria invece garantisce fino a 10 ore di autonomia.