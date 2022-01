Amazon, super sconto su una microSDXC da 256GB per Nintendo Switch

Nell'ambito delle offerte di Amazon legate allo storage, non sta passando inosservata una promozione relativa a una microSDXC da 256GB per Nintendo Switch. Infatti, un modello SanDisk è finito al centro di uno sconto importante.

Più precisamente, il prodotto viene adesso proposto a 37,99 euro su Amazon Italia. Dal popolare portale e-commerce apprendiamo che generalmente il costo sarebbe di 99,99 euro. In parole povere, c'è un possibile risparmio del 62%, ergo di 62 euro. Capite bene che potrebbe trattarsi di un'occasione niente male per chi dispone di una console Nintendo Switch e sta cercando un prodotto di questo tipo.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: la microSDXC è certificata anche per quel che riguarda Nintendo Switch Lite. Inoltre, come ben potete vedere nelle immagini presenti a corredo della notizia, il design è legato a Super Mario. Infatti, la colorazione gialla della microSDXC presenta, oltre alla scritta relativa a Nintendo Switch, una stella inconfondibile. D'altronde, si tratta di un prodotto con licenza ufficiale Nintendo.

Per il resto, abbiamo provato a cercare questo modello negli altri principali store online, ma non siamo riusciti a trovare il prodotto né sul sito Web ufficiale di Unieuro né su quello di MediaWorld. Insomma, la promozione avviata da Amazon Italia, che tra l'altro non richiede nemmeno di passare per rivenditori, può sicuramente risultare intrigante. Solo un appunto: al momento in cui scriviamo la scadenza dell'offerta è fissata "tra 2 giorni".