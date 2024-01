Amazon: super sconto su monitor da gaming Samsung Odyssey da 32 pollici

Amazon in giornata odierna propone uno sconto molto interessante su un monitor da gaming della gamma Samsung Odyssey con diagonale da 32 pollici. Il risparmio è davvero degno di nota se si confronta con il prezzo di listino. Vediamo i dettagli.

Di seguito i dettagli dello sconto:

Samsung Monitor Gaming Odyssey G6 (S32BG652), Curvo (1000R), 32'', 2560x1440 (WQHD), Piattaforma Smart TV, HDR600, VA, 240Hz, 1ms (GtG), Freesync Premium Pro, HDMI, USB, DP, Casse, HAS, Pivot: 366,38 Euro (579,90 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per giovedì 1 Febbraio 2024 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Amazon consente anche di effettuare il pagamento con Cofidis, alle condizioni previste ed indicate direttamente al momento della finalizzazione dell'ordine.

Nella scheda tecnica viene specificato che il monitor in questione è sprovvisto di ingresso per l'antenna, ed offre una risoluzione di 2560x1440 pixel con refresh rate a 240Hz e response time di 1ms. Presenti due ingressi HDMI, due porte USB, una Display Port, un ingresso audio oltre che casse integrate, WiFi e Bluetooth.