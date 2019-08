Amazon: super sconto sul nuovo iPad Mini ed iPad Pro da 1TB!

E' un lunedì ricco di offerte dal fronte Apple su Amazon. La popolare piattaforma di e-commerce propone quest'oggi una vasta gamma di promozioni sugli iPad del colosso di Cupertino, che possono essere acquistati a prezzi molto vantaggiosi.

L'iPad Mini di ultima generazione, nella variante WiFi Only con 64 gigabyte di memoria interne e colorazione grigio siderale può essere acquistato a 395,20 Euro, per un risparmio di poco più di 53 Euro rispetto ai 449 Euro di listino.

Il tablet in questione sfoggia uno schermo Retina da 7,9 pollici con tecnologia True Tone ed ampia gamma cromatica, processore A12 Bionic proprietario di Apple, sensore per le impronte digitali Touch ID, fotocamera posteriore da 8 megapixel ed anteriore da 7 megapixel per il FaceTime HD.

In offerta troviamo anche l'iPad Pro da 11 pollici, anch'esso nella configurazione WiFi Only ma con 1 terabyte di memoria interna. Il dispositivo può essere acquistato a 1.344,71 Euro, rispetto ai 1.729 Euro di listino.

Si tratta ovviamente di un prodotto radicalmente differente rispetto a quello di cui sopra. iPad Pro infatti è un tablet indirizzato a professionisti e fotografi, che possono trasferire i contenuti tramite l'ingresso USB-C che ha sostituito il connettore Lightning proprietario. Sotto la scocca troviamo il processore A12X Bionic con Neural Engine, mentre nei pressi dello schermo è stato integrato il Face ID.