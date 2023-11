Amazon: super sconto su robot aspirapolvere iRoomba per il Black Friday

Dopo aver parlato dello sconto Amazon su iPhone 15 ed iPhone 15 Pro, ci soffermiamo su un'altra promozione che il colosso di Seattle propone su un robot aspirapolvere iRobot Roomba. Vediamo di cosa si tratta.

Il robot è il seguente:

iRobot Roomba 692 Robot Aspirapolvere Con Connessione Wi-Fi, Adatto A Pavimenti E Tappeti, Sistema Di Pulizia Ad Alte Prestazioni Con Dirt Detect, Smart Home E Controllo Con App, Grigio Scuro: 179,90 Euro (299 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per mercoledì 29 Novembre 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 1 ora e 27 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Il prezzo è inferiore non solo ai 299 Euro di listino, ma anche ai 260,43 Euro che rappresentano il livello più basso raggiunto di recente. Dati alla mano, il risparmio è del 31%.

Amazon non propone il pagamento in cinque o dodici rate mensili, ma per coloro che desiderano effettuare la dilazione del pagamento viene messa a disposizione l'opzione di Cofidis, che permette di creare una creditline alle condizioni previste.