Amazon, super sconto sul Samsung Galaxy S21 5G da 256GB

Allo sconto sul Samsung Galaxy S21 5G di qualche giorno fa se ne aggiunge un altro, divenuto attivo solo nelle ultime ore e riguardante la variante con 256 gigabyte di memoria interna dello smartphone top di gamma 2021 della compagnia coreana.

Il dispositivo, nella versione 8GB di ram, 256GB di memoria e colorazione Phantom Gray, può infatti essere acquistato a 729,90 Euro, con un risparmio di 199,10 Euro rispetto al prezzo di listino di 929 Euro.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita entro lunedì 25 Ottobre per coloro che effettuano l’ordine entro 4 ore dal momento in cui stiamo scrivendo.

Il prodotto beneficia di tutti i vantaggi previsti dal Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche. E’, inoltre, anche possibile aggiungere accessori come la cover in silicone per il Galaxy S21 5G, le Galaxy Buds a 199,99 Euro, la McAfee Total Protection per tre dispositivi o altri.

Nessuna informazione sulla data di scadenza, ma come sempre consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse onde evitare di lasciarvi sfuggire un prezzo molto interessante.

La spedizione è ovviamente gratuita, mentre non è possibile optare per il pagamento in cinque o dodici rate Amazon a tasso zero, a differenza di quanto avviene per altri prodotti.