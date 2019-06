Amazon: super sconto su un SSD Samsung top di gamma da 512GB

In attesa di conoscere le offerte che proporrà Amazon durante il Prime Day 2019, sul negozio online sono già disponibili tante promozioni. Tra le tante, quest'oggi spicca quella su un SSD Samsung top di gamma.

L'SSD porta il numero di modello MZ-V7P512BW e rientra nella linea 970 PRO. La variante con 512 gigabyte di memoria interna può essere acquistata a 149,39 Euro, il 56% in meno rispetto ai 341,71 Euro, per un risparmio di 192,32 Euro. Dati alla mano, si tratta di uno dei prezzi più bassi tra quelli raggiunti di recente, e rappresenta senza dubbio un'ottima opportunità.

Basato sulla tecnologia V-NAND di Samsung, l'SSD garantisce una velocità di lettura sequenziale fino a 3.500 Mb/sec e di scrittura sequenziale fino a 2.300 MB/sec. Per quanto riguarda la lettura casuale invece raggiunte i 370.000 IOPS e 500.000 IOPS in fase di scrittura casuale.

L'SSD, inoltre, ha un fattore di forma M.2 e rappresenta un'ottima soluzione sia per i computer portatili che fissi.

Amazon ha da poco ufficializzato che in occasione del Prime Day proporrà un'interessante offerta sulla piattaforma di streaming musicale Amazon Music Unlimited, a cui ci si può abbonare al prezzo speciale di 0,99 Euro per quattro mesi, ma solo da coloro che non si sono mai iscritti ad Amazon Music Unlimited e che non hanno beneficiato della prova gratuita.

Sempre nell'ambito del Prime Day, citiamo anche l'offerta che consente di accedere per un mese a Prime Video.