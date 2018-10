Amazon, super sconto sul Fire HD 8: disponibile solo per oggi a 64,99 Euro

Interessante offerta di Amazon per tutti coloro che hanno intenzione di acquistare un tablet della gamma Fire. Solo per la giornata di oggi, infatti, il Fire HD 8 può essere portato a casa ad un prezzo estremamente conveniente rispetto a quello originale.

La versione da 32 gigabyte con offerte speciali infatti è disponibile a 64,99 Euro, la metà rispetto ai 129,99 Euro di listino. La variante senza offerte speciali, sempre da 32 gigabyte invece può essere portata a casa a 69,99 Euro, con uno sconto del 52% (pari a 75 Euro) rispetto ai 144,99 Euro di listino.

Per chi non conoscesse il Fire HD 8, si tratta del modello del tablet di Amazon lanciato nel 2017, di settima generazione. Punto cardine dell'esperienza è rappresentato dalla batteria in grado di garantire un'autonomia di 12 ore, associata ad un display in alta definizione da 8 pollici ed un processore quad-core da 1,3 GHz, accompagnato da 1,5 gigabyte di RAM e Dolby Audio.

La memoria interna, indipendentemente dal modello scelto, può essere espansa attraverso lo slot microSD fino a 256 gigabyte. Attenzione però: a livello software il Fire HD 8 non supporta il Play Store, ma nell'App Store di Amazon sono comunque presenti applicazioni popolari come Prime Video, Netflix, Facebook, Spotify ed Instagram.

Per gli iscritti al programma Prime è garantito l'accesso alla piattaforma proprietaria di streaming di Amazon, mentre Kindle Unlimited che consente di leggere qualsiasi libro, è gratuito per 30 giorni.

L'offerta è disponibile fino alle 23:59 di oggi, Lunedì 8 Ottobre.