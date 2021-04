Amazon, super sconto su un TV Samsung 4K HDR 2021: raggiunto il minimo storico

Mentre oggi prende il via il Black Friday di primavera di Trony, Amazon torna alla carica con uno sconto molto interessante proposto su un TV Samsung 4K, che raggiunge il minimo storico con consegna a stretto giro di orologio.

Il modello in questione è il seguente:

Samsung Crystal UHD 4K 2021 55AU8070 – Smart TV 55’’, Risoluzione 4K UHD, Processore 4K, HDR, Wi-Fi, Nero, [Efficienza energetica classe G] [Classe di efficienza energetica A]: 699,90 Euro (849 Euro)

Come dicevamo poco sopra, la consegna è garantita a stretto giro di orologio entro il 21 Aprile 2021 se si ordina nelle prossime ore.

Dati alla mano, si tratta del prezzo più basso raggiunto dal modello in questione: lo sconto è pari al 18% e rappresenta senza dubbio un'ottima occasione per acquistare il televisore, che tra l'altro fa parte anche del listino 2021.

Amazon come di consueto non ha diffuso alcuna informazione in merito alla data di scadenza della promozione, tanto meno propone il pagamento in cinque rate mensili che evidentemente non è compatibile su questo prodotto. Come di consueto, consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse nei confronti del TV.

Parallelamente, continua anche su Amazon l'offerta sul Galaxy Z Fold2 5G di cui abbiamo avuto modo di parlare questa mattina nella nostra news dedicata.