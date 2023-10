Amazon, super sconto su TV Samsung Neo QLED 8K del 2022

Sebbene la Festa delle Offerte Prime sia terminata alle 23:59 di ieri, 11 Ottobre 2023, Amazon continua a proporre sconti su un'ampia gamma di prodotti d'elettronica. Quest'oggi segnaliamo un'offerta molto interessante su un TV Samsung Neo QLED 8K del 2022, per cui viene proposta una riduzione del 29% rispetto al prezzo d listino.

Di seguito i dettagli dello sconto:

Samsung TV Neo QLED QE65QN800BTXZT Smart TV Serie QN800B, Neo QLED 8K UHD, Alexa e Google Assistant integrati, DVB-T2, Colore Cornice Acciaio inossidabile/Colore Stand Nero (Sand Black), 65", 2022: 1326,98 Euro

Lo sconto è del 29% rispetto al prezzo consigliato dal produttore di 1859,99 Euro, e la consegna è garantita per venerdì 20 Ottobre 2023 effettuando l'ordine in giornata odierna. La vendita e spedizione è gestita direttamente da Amazon, che permette anche di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi come questi il consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per poter approfittare della promozione.

Sempre in giornata odierna, Expert ha anche lanciato i Sottoprezzi, il nuovo volantino che offre super sconti su tanti dispositivi d'elettronica ed informatica fino al 25 Ottobre 2023. Per tutti i dettagli però vi rimandiamo alla notizia dedicata.