Amazon, super sconto su Xiaomi Mi 10 Lite: smartphone 5G economico

Se state cercando uno smartphone future proof, ovvero "a prova di futuro", l'offerta lanciata da Amazon Italia in questi giorni potrebbe fare al caso vostro. Infatti, i rivenditori del portale e-commerce dell'azienda di Jeff Bezos hanno scontato lo smartphone Xiaomi Mi 10 Lite 5G a un prezzo interessante.

Più precisamente, il dispositivo si può portare a casa sborsando 304,88 euro. La colorazione coinvolta è quella Cosmic Grey, mentre vi ricordiamo che il dispositivo monta 6GB di RAM e 64GB di memoria interna. Se avete bisogno di maggiori informazioni in merito a questo modello, vi consigliamo di consultare la nostra recensione di Xiaomi Mi 10 Lite 5G.

Si tratta del prezzo più basso che abbiamo visto finora, perlomeno per quanto riguarda gli store principali. Qualche settimana fa Unieuro lo aveva scontato a 359 euro, ma poi il prezzo è tornato a 399,90 euro e dunque l'offerta di Amazon è rimasta quella più consistente. Contate, infatti, che Xiaomi Mi 10 Lite 5G costa 399 euro anche da MediaWorld. Tuttavia, è bene sottolineare che nel caso delle due catene citate si tratta della variante da 128GB di memoria interna, visto che quella da 64GB non è disponibile da Unieuro e MediaWorld. In ogni caso, il modello da 128GB costa 326 euro su Amazon tramite rivenditori.

Insomma, potrebbe essere un buon momento per mettere le mani su uno smartphone 5G.