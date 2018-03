Amazon supera Alphabet: è la seconda azienda al mondo in termini di valore

Continua il periodo d'oro pered il suo amministratore delegato, Jeff Bezos , che è stato da poco incoronato ufficialmente uomo più ricco al mondo. Il colosso degli e-commerce, infatti, nella giornata di ieri ha superato, la holding che controlla Google, in termini di valore ed ora è la seconda azienda al mondo in questa classifica.

Il titolo della compagnia di Seattle, nella giornata di ieri, è salito del 2,7 per cento, portando il valore sul mercato azionario a 768 miliardi di Dollari. Il titolo di Alphabet, che in precedenza era seconda, è sceso dello 0,4 per cento ed ora ha un valore di 762,5 miliardi di Dollari.

Nonostante l'ottimo andamento sul mercato registrato da tutte le aziende del settore dello scorso anno, il tutto è stato messo in ombra dall'incredibile aumento di Amazon, il cui titolo ha registrato un incremento dell'85 per cento negli ultimi 12 mesi, incluso un 35 per cento dall'inizio del 2018.

Gli investitori evidentemente continuano a puntare sulla compagnia, vista la solidissima situazione finanziaria ed il ramo societario del cloud computing, che continua ad essere in crescita ed a confermarsi uno dei più redditizi, al punto che il denaro guadagnato da questa divisione Amazon lo investirà in contenuti originali per la piattaforma Prime Video, nei negozi fisici e nella costruzione di data center e magazzini.

Nel frattempo, Facebook ha visto diminuire il proprio valore di mercato, ed ora è la settima azienda di maggior valore al mondo, con un calo di oltre il 9 per cento, che si è attestato a seguito delle relazioni della scorsa settimana riguardanti il caso Cambridge Analytica che ha avuto un eco importante a livello mondiale.

Microsoft è la quarta azienda per capitalizzazione, seguita da Tencent. Al primo posto resta invece Apple.