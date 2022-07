Amazon si supera: cala ulteriormente il prezzo dell'LG OLED C1 per il Prime Day

Quando mancano poco più di 13 ore al termine ufficiale dell'Amazon Prime Day 2022, il colosso di Seattle supera se stesso e fa calare ulteriormente il prezzo di un TV LG OLED, della linea C1 con diagonale da 65 pollici. Si tratta di un'offerta davvero molto interessante per coloro che vogliono approfittare degli sconti per cambiare TV.

TV LG OLED C1 in offerta per il Prime Day

LG OLED65C14LB Smart TV 4K 65", TV OLED Serie C1 2021 con Processore α9 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 4 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 1399 Euro (1559,21 Euro)

Insomma, si tratta di un altro price drop rispetto al già ottimo prezzo di ieri. Amazon infatti consente di risparmiare altri 59 Euro, che si traducono in un risparmio complessivo importante se si tiene conto del prezzo di listino.

L'offerta è disponibile in esclusiva per i clienti abbonati al Prime fino alle 23:59 di oggi, 13 Luglio 2022, ed è possibile anche scegliere il pagamento rateale in 12 mensilità da 116,59 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero. La consegna, ovviamente gratuita, è invece prevista per mercoledì 20 Luglio 2022 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna.