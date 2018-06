Amazon supera 800 miliardi di Dollari di valore. Prima volta in assoluto

Prima assoluta per Amazon. Il gigante di Jeff Bezos continua a macinare record. Come rivelato da alcuni quotidiani economici, nella giornata di ieri a Wall Street il negozio online più popolare al mondo ha superato un valore di mercato di 800 miliardi di Dollari, un dato che lo avvicina ulteriormente all'obiettivo di 1 trilione di Dollari.

L'incremento in borsa dell'anno raggiunge quindi quota 41 per cento. Basti pensare che 85 sedute fa, Amazon aveva raggiunto una capitalizzazione di mercato di 700 miliardi di Dollari.

Grazie a questo ulteriore aumento, Amazon resta al secondo posto nella classifica delle aziende con il valore di mercato più alto. Al primo posto si conferma Apple, con una capitalizzazione di circa 940 miliardi di Dollari, ma il primato sicuramente sarà messo in dubbio anche nei prossimi mesi dal gigante di Jeff Bezos.

Ovviamente soddisfatti gli analisti, i quali hanno aumentato l'obiettivo di prezzo del titolo dai precedenti 1.900 Dollari a 2.000 Dollari. Ovviamente soddisfatti gli analisti per questo aumento del valore, e ciò è confermato anche dal fatto che subito dopo l'annuncio il titolo è stato scambiato a 1.652 Dollari, in aumento rispetto al prezzo di apertura. Negli ultimi dodici mesi le azioni di Amazon hanno registrato un guadagno del 41 per cento.