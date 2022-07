Amazon supera il Prime Day: 450 Euro di sconto su un PC da gaming ASUS con RTX 30

Amazon supera gli sconti del Prime Day 2022 ed in giornata odierna oltre all'offerta sul TV Xiaomi propone anche una riduzione molto interessante su un PC da gaming a marchio ASUS ROG, che può essere acquistato a prezzo più baso rispetto a quello di ieri.

Nella fattispecie, si tratta di un computer portatile ASUS ROG con RTX 3050 Ti:

Asus Rog Strix G15 Notebook Gaming, 15,6" FHD Anti-Glare 144Hz, Ryzen 7 4800HX 2.9 GHz, RAM 16GB, SSD PCIE 512GB, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB GDDR6, WiFi 6, Win 11 Home: 999 Euro (1449 Euro)

La consegna è garantita già per lunedì 18 Luglio 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 16 ore e 29 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo questa notizia. Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la garanzia supplementare di due anni a 69,03 Euro e tre anni ad 89,89 Euro. Non è disponibile invece il pagamento a rate con Amazon, ma solo quello di di Cofidis che si può scegliere direttamente al check out.

Non è disponibile invece per l'acquisto il modello sempre da 15,6 pollici ma con schermo da 300Hz. Quello scontato ha un display da 144Hz. Le due varianti, per il resto, si equivalgono e sono identiche.