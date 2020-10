Amazon a supporto dell'imprenditoria: al via un programma per le nuove imprese di consegna

Amazon ha annunciato oggi un nuovo programma per supportare i dipendenti che desiderano avviare la propria azienda di consegne. Questi potranno infatti beneficiare di un’ampia gamma di strumenti e vantaggi.

I dipendenti Amazon interessati ad avviare una propria società di logistica avranno accesso ad un programma dedicato di incentivi, che prevede l’erogazione di massimo 15mila Euro per la copertura di costi di avvio ed un importo di tre mesi dello stipendio lordo.

Amazon ricoprirà un ruolo attivo in questo programma, fornendo alle nuove società gli ordini da consegnare, ma anche il noleggio dei veicoli, copertura assicurativa, strumentazione necessaria per effettuare le consegne, divise per gli autisti, sistema per la gestione delle buste paga, assistenza nella fase di costituzione dell’entità legale, assistenza contabile e fiscale, supporto nella selezione degli autisti e molto altro ancora.

Sarà inoltre anche data la possibilità di noleggiare veicoli elettrici attraverso la partnership siglata con Mercedes-Benz, che ha messo a disposizione 1.800 veicoli ad emissioni zero da impiegare in Europa.

Nel comunicato, inoltre, Amazon sottolinea che “gli imprenditori che avvieranno un’azienda di consegne di successo potranno raggiungere profitti annui stimati tra i 60.000 e i 140.000 euro, con una flotta di veicoli che va da un minimo di 20 a un massimo di 40”.

Tutti i dettagli sono presenti sul sito web di Amazon Logistica.