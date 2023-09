Amazon svela Alexa AI: l'assistente vocale parla come un essere umano!

L'IA è arrivata anche su Alexa, dopo mesi e mesi di rumor. L'assistente vocale di Amazon si è infatti dotata di nuove capacità legate all'Intelligenza Artificiale: con il prossimo aggiornamento, l'IA di Alexa sarà in grado di generare piccoli racconti, poesie e ricette per voi, conversando in linguaggio naturale, grazie al nuovo Large Language Model del colosso di Seattle.

In un breve video pubblicato da Amazon, gli utenti riescono ad attivare Alexa dicendo "Alexa, Let's Chat". In una demo mostrata durante l'evento di presentazione hardware di Amazon di mercoledì 20 settembre, vediamo invece l'assistente vocale parlare con un linguaggio estremamente naturale e rispondere a domande complesse poste dall'interlocutore. Per esempio, la demo ci mostra che l'assistente vocale è ora in grado di memorizzare la squadra del cuore dell'utente.

Non solo: l'IA è in grado di dare risposte creative, spiegando all'interlocutore quale è il suo team di rugby preferito. Nel passaggio da una frase all'altra, inoltre, non sarà più necessario dover "richiamare" Alexa pronunciandone il nome. Per di più, l'assistente vocale sarà in grado di trattenere le informazioni di contesto legate all'intera conversazione, esattamente come farebbe un Chatbot come ChatGPT o Bing Chat. In questo modo, Alexa conoscerà meglio l'utente e sarà in grado di fornirvi risposte più adatte ai suoi gusti.

La nuova versione di Alexa è inoltre capace di passare da un tipo di conversazione all'altra senza far attendere il suo interlocutore: la demo ci mostra l'assistente vocale parlare fluentemente di sport, per poi fornire consigli di cucina legati ad un barbecue. Successivamente, l'IA utilizza il suo LLM di nuova generazione per generare un messaggio di invito alla grigliata agli amici dell'interlocutore e per fornire informazioni sul meteo di casa il giorno del barbecue.

Il nuovo aggiornamento di Alexa si chiama Alexa AI e verrà lanciato nei prossimi mesi su tutti i dispositivi Amazon compatibili. Possiamo aspettarci che il LLM di Alexa si chiami Alexa Teacher Model: quest'ultimo, infatti, è stato svelato negli scorsi mesi da alcuni documenti riservati di Amazon.