Amazon svela il suo Fire TV Stick più avanzato di sempre e la sua prima Soundbar

Continua il fiume di annunci hardware di Amazon: a pochi minuti dalla presentazione degli Amazon Echo Frames di seconda generazione, il colosso di Seattle ha ora svelato ben tre nuovi dispositivi della linea Fire TV, tra cui persino una soundbar: ecco tutte le novità.

Come spiega The Verge, Amazon ha lanciato i nuovi Fire TV Stick 4K e Fire TV Stick 4K Max sul mercato internazionale. Il prezzo dei due device è rispettivamente di 49,99 Dollari e di 59,99 Dollari, almeno negli Stati Uniti d'America. L'azienda ha spiegato che Fire TV Stick 4K Max è il dongle "più potente mai creato" dai propri laboratori, perfetto per una riproduzione audio-video di alta qualità.



In particolare, il Fire TV Stick 4K Max supporta il Wi-Fi 6E ed è il 30% più potente del Fire TV Stick di scorsa generazione. Inoltre, il prodotto è compatibili con l'HDR10, l'HDR10 Plus e con Dolby Vision e Dolby Atmos. La versione base del device, invece, non ha la compatibilità con il Wi-Fi 6E (limitandosi al Wi-Fi 6), con i formati HDR10 e con Dolby Vision e Dolby Atmos.

Sempre nella cornice del suo evento autunnale del 2023, Amazon ha svelato la Fire TV Soundbar, che sarà disponibile negli USA al costo di 119,99 Dollari. Il prodotto sarà compatibile con tutti i dispositivi della linea Fire TV già lanciati dal colosso di Seattle, mentre non sono stati forniti dati ufficiali circa la qualità audio del dispositivo: visto il prezzo budget, però, siamo certi che la Fire TV Soundbar sarà popolarissima tra gli utenti entry-level.



Infine, è stato confermato che l'IA arriverà anche sui prodotti Fire TV: il prossimo aggiornamento di Alexa, in particolare, introdurrà la nuova versione dell'assistente vocale, chiamata Alexa AI. Quest'ultima verrà implementata anche sui dispositivi della linea Fire TV a partire dalla fine del 2023: dopo l'update, Alexa sarà in grado di consigliarvi film e serie TV sulla base delle vostre conversazioni con essa (oltre che dei vostri gusti personali, ovviamente).