Amazon svela Kindle Scribe: l'ereader perfetto anche per la scrittura

L'evento dedicato ai nuovi prodotti Amazon è appena iniziato, e già il colosso dell'ecommerce è partito con il botto. Il primo device mostrato dalla compagnia di Seattle, infatti, è il nuovissimo Kindle Scribe, il primo Kindle pensato per la scrittura oltre che per la lettura.

Dotato di un innovativo schermo Paperwhite da 10,2" a 300 ppi, il primo al mondo nel suo genere, il tablet punta ad offrire la stessa sensazione della lettura (e ora anche della scrittura) su carta, grazie anche ad un display antiriflesso a luce frontale e ad una penna presente già nella confezione e che non necessita di essere ricaricata.

Inoltre, lo spessore di Kindle Scribe è pari a soli 5,8 mm, rendendolo estremamente facile da trasportare ovunque e da utilizzare nella vita di tutti i giorni, magari per prendere appunti a scuola o in università, oppure ancora per un impiego lavorativo. Lo schermo ad alta risoluzione, poi, permette di esaltare la bellezza di immagini e grafici integrati nei file visualizzati tramite l'ereader.

Particolarità del device è sicuramente la doppia configurazione della penna integrata da Amazon nella confezione, che potrà essere "Basic" o "Premium": Sia la penna Basic che quella Premium offrono un'esperienza di disegno estremamente precisa e simile a quella garantita dai materiali cartacei, ma la penna Premium comprende anche una gomma sulla parte superiore ed un pulsante di scelta rapida, che permette di passare dalla penna alla gomma all'evidenziatore con un solo click.

Infine, segnaliamo anche le due funzioni Send to Kindle e delle Note adesive digitali: la prima permetterà di importare facilmente documenti da PC e smartphone a Kindle Scribe, dando anche agli utenti la possibilità di scrivere direttamente sui file PDF. La seconda, invece, permetterà di scrivere appunti a mano su milioni di libri, evidenziandoli e organizzando tutte le note sulla pagina, senza però creare disordine al suo interno. Kindle Scribe è disponibile da oggi per il preordine su Amazon, che a breve dovrebbe anche predisporre una pagina dedicata al dispositivo all'interno del suo sito web. Il prezzo del device è di 369,99 Euro, mentre l'arrivo sul mercato è previsto nei prossimi mesi.