Amazon svela il robot-magazziniere Sparrow: riconosce milioni di prodotti con l'IA

La ricerca di Amazon nel campo della robotica e delle nuove tecnologie non sembra fermarsi neanche di fronte alla crisi economica ed alle fluttuazioni del mercato: dopo aver annunciato il nuovo drone di Amazon Prime Air, infatti, il colosso di Seattle ha svelato anche il robot-magazziniere di ultima generazione Sparrow.

L'azienda fondata da Jeff Bezos ha spiegato che "Sparrow è il primo sistema robotizzato nei nostri magazzini ad essere capace di identificare, selezionare e trasportare diversi prodotti presenti negli inventari". Per raggiungere tale traguardo, gli ingegneri di Amazon hanno utilizzato un braccio robotico, che potete vedere nell'immagine in calce, dei sensori e un'IA capace di interpretare gli oggetti quando vengono "visti" dal braccio, distinguendo tra milioni di prodotti diversi.

Amazon ha anche spiegato che l'utilizzo dei robot nei propri magazzini permetterà di effettuare delle operazioni più sicure ed efficienti in termini di preparazione e spedizione degli ordini. Nello specifico, "Sparrow si occuperà dei compiti ripetitivi, permettendo ai nostri impiegati di focalizzare il proprio tempo e le proprie energie su altre mansioni, garantendo anche una maggiore sicurezza lavorativa". Aggiunge poi Amazon che "allo stesso tempo, Sparrow ci aiuterà ad aumentare l'efficienza automatizzando una sezione critica nel completamento degli ordini, così da permetterci di garantire consegne più rapide ai nostri clienti".

Secondo alcune fonti estere come Engadget, comunque, l'impiego dei robot nei magazzini Amazon avrebbe sia luci che ombre: nello specifico, benché l'azienda di Seattle affermi che "abbiamo potuto creare 700 categorie lavorative aggiuntive grazie ai robot", resta da capire quanti addetti umani saranno sostituiti dalle nuove tecnologie.

Inoltre, un'indagine di Reveal del 2020 ha anche svelato che il numero di infortuni nei magazzini Amazon automatizzati è più alto rispetto alla media di quelli che non utilizzano i robot per le proprie operazioni. Addirittura, le warehouse robotizzate del colosso di Seattle avrebbero un numero di infortuni registrati nel triennio 2016-2019 pari al 50% in più rispetto ai magazzini "tradizionali".