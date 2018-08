Amazon svolge attività postale non autorizzata secondo Agcom: multa di 300 mila euro

Amazon ha ricevuto una multa di 300 mila euro dall’Agcom a causa della sua attività postale non autorizzata. L’ordinanza di ingiunzione è arrivata oggi, con relatore il commissario Antonio Nicita, e tratta principalmente la problematica di aver creato un’organizzazione di consegna e di aver gestito i punti di recapito Amazon Locker.

L’attività di corriere di Amazon rimane quindi non autorizzata e in concorrenza con i soggetti abilitati: è per questo che, oltre alla multa di 300 mila euro, è stato intimato ad Amazon di sospendere questo tipo di esercizio e di chiedere la giusta autorizzazione entro 60 giorni. Nella delibera, Agcom ha detto:

E' risultato, infatti, che per i prodotti offerti in vendita dai venditori terzi sul marketplace, le società del gruppo Amazon hanno organizzato un servizio di recapito al cliente finale che in nulla si discosta dal servizio di recapito reso dagli altri operatori postali, ad esempio i corrieri espresso, e che ricomprende le ordinarie fasi di lavorazione del ciclo postale: dalla fase di smistamento fino al recapito al cliente finale presso l’indirizzo del destinatario o presso i locker.

Amazon ha confermato di aver risposto prontamente ad ognuno dei riscontri dell’Agcom, e rinnova la loro voglia di cooperare con le autorità per fornire ulteriori informazioni.

Secondo l’autorità garante per le comunicazioni, Amazon agisce come un vero e proprio corriere espresso: nonostante utilizzi altre aziende per la consegna dei prodotti, ha un’attività complessa e coordinata, con il proprio logo, una propria organizzazione unitaria e delle proprie regole. Inoltre, si pone in diretta competizione con gli altri operatori postali. Ad aggravare la situazione ci pensa anche l’attività di consegna attraverso gli armadietti automatici, gli Amazon Locker, risultata nelle analisi Agcom come una vera e propria attività postale