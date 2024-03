Amazon vi svolta l'autonomia con meno di 10 euro: l'offerta coupon sul Power Bank

Dopo aver parlato della doppia offerta su Google Pixel 8, ora vi presentiamo un'altra interessante opportunità offerta da Amazon in campo tecnologico. Il famoso negozio online ha infatti messo in vendita un power bank davvero conveniente che può aumentare in modo importante l'autonomia del vostro smartphone.

Il modello FAHEFANA da 10.500 mAh è disponibile su Amazon al prezzo di base di 15,99 euro attraverso rivenditori. Ma aspettate: fino al 17 marzo 2024 o fino ad esaurimento scorte, potete applicare un coupon del 40% sul totale al momento del checkout. Ciò riduce il prezzo a soli 9,59 euro, compresa la spedizione veloce se siete abbonati Prime.

Se avete uno smartphone datato che fatica a durare tutto il giorno, questo power bank dotato di porta USB-C e due porte USB-A potrebbe essere la soluzione perfetta per voi. Con una velocità di 15W, potete anche caricare simultaneamente fino a tre dispositivi.

Non perdete tempo ed approfittate subito dell'offerta! In alternativa, date un'occhiata alle altre promozioni recentemente segnalate qui su queste pagine, come ad esempio la chiavetta USB economica sotto i 10 euro, ideale in campo di accessori. Vi invitiamo inoltre a consultare regolarmente la nostra scheda Volantino per trovare ulteriori affari.