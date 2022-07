Amazon, tablet Android italiano per bambini in offerta a meno di 150 euro

Dopo aver approfondito le offerte di Amazon su portatili Huawei, torniamo a dare un'occhiata a quanto proposto a livello di offerte tech dal popolare portale e-commerce. In questo contesto, abbiamo notato una promozione su un tablet Android italiano per bambini.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Clementoni Clempad X viene proposto a un prezzo pari a 142,08 euro su Amazon. Da quest'ultimo portale apprendiamo che in precedenza il costo del dispositivo ammontava a 169 euro. Questo significa che c'è un possibile risparmio del 16%, ovvero lo sconto è di 26,92 euro.

In ogni caso, dalla descrizione presente su Amazon si apprende che il tablet è "ideato, progettato e sviluppato in Italia". Si fa dunque riferimento a un prodotto nostrano, che chiaramente strizza l'occhio ai più piccoli. Per intenderci, le caratteristiche sono di base: Android 9, display IPS da 8 pollici con risoluzione HD (1280 x 800 pixel), 2GB di RAM, 16GB di memoria interna, supporto al Bluetooth 4.1 e Wi-Fi.

Si punta dunque ovviamente al Play Store e alla presenza di YouTube Kids, versione dell'app dedicata ai bambini. Insomma, si tratta di un prodotto che mira a un target specifico, ma che potreste voler approfondire se avete figli. In ogni caso, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale di MediaWorld né su quello di Unieuro, quindi quanto proposto da Amazon può rivelarsi interessante anche in termini di disponibilità.