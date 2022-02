Amazon, nuovo tablet Android con schermo 2K a meno di 200 euro: Unieuro rilancia

Oltre agli sconti di Amazon su Smart TV Hisense, sul noto portale e-commerce troviamo anche proposte legate ad altre tipologie di prodotti. Ad esempio, potrebbe interessarvi dare un'occhiata a un tablet Android con schermo 2K.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, come molti tra di voi avranno intuito, il modello coinvolto è Realme Pad, dispositivo che è stato ufficializzato a fine 2021 e che di base disporrebbe di un prezzo di listino di 259,99 euro per il modello Wi-Fi da 4/64GB. Adesso, invece, il costo del prodotto è sceso a 199 euro su Amazon tramite rivenditori (da PC, basta fare clic sul pulsante "Visualizza tutte le opzioni di acquisto" per notare la proposta, ovviamente si fa riferimento a un prodotto nuovo e non usato).

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per coloro che stanno cercando un tablet che non costi troppo, in quanto il dispositivo proposto da Amazon dispone di un display 2K WUXGA+ da 10,4 pollici, nonché di un processore MediaTek Helio G80 e una batteria da 7.100 mAh. Presenti inoltre quattro altoparlanti Dolby Atmos e il sistema operativo Android 11. Capite bene, dunque, che al succitato prezzo potrebbe trattarsi di un buon acquisto.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online relativamente al prodotto, abbiamo notato che Unieuro ha "rilanciato". Infatti, nell'ambito del volantino Ogni Momento è Buono (che rimarrà attivo fino al 28 febbraio 2022), il prezzo del prodotto è stato fatto scendere a 189,99 euro. Tra l'altro, ricordiamo che al momento in cui scriviamo è attiva anche l'iniziativa di Unieuro che garantisce un coupon di 20 euro ogni 100 euro di spesa. Insomma, sembra trattarsi di un buon momento in generale per mettere le mani sul tablet. In ogni caso, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello sul portale ufficiale di MediaWorld.