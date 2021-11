Amazon, Tablet Fire e Fire HD scontati quasi fino al 30% per il Black Friday 2021

Come da tradizione, Amazon si prepara alla grande per il suo personale Black Friday con nuove e incredibili offerte su una vastissima gamma di prodotti presenti a catalogo. Tra questi rientrano finalmente anche i Tablet Amazon Fire HD.

Dopo aver dato un'occhiata ai migliori SSD WD Black per PS5 in offerta, torniamo tra gli scaffali del gigante dell'ecommerce per parlare di alcuni dei suoi prodotti più apprezzati in assoluto.

I tablet Fire, infatti, rappresentano un'ottima occasione per provare per la prima volta un tablet o per chi desidera un dispositivo tuttofare per la mobilità estrema. Tra questi, in occasione del Black Friday 2021, Amazon ha messo in offerta il modello Fire 7 e la variante top di gamma Fire HD 10.

In particolare, i nuovi prezzi promozionati sono:

Amazon Fire 7 da 16 GB a 49,99 euro

Amazon Fire 7 da 32 GB a 59,99 euro

Amazon Fire HD 10 da 32 GB a 129,99 euro

Amazon Fire HD 10 da 64 GB a 169,99 euro

Tutti i quanti i modelli presenti in offerta sono da intendersi nella variante "Con pubblicità", vale a dire che all'interno del software saranno presenti di tanto in tanto delle pubblicità. I modelli senza pubblicità sono presenti nelle stesse inserzioni segnalate in precedenza.

