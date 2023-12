Amazon: tablet Lenovo da 9 pollici con 32GB di memoria in sconto a meno di 100 Euro

Pochi giorni fa, su queste pagine abbiamo riportato lo sconto di Amazon sul Lenovo Tab P12, un tablet da 12,7 pollici con display 3K che può essere acquistato ad un prezzo molto conveniente. Oggi torniamo sul listino dell'e-commerce per riportare un'altra offerta, ancora più conveniente.

Amazon, nella fattispecie, permette di acquistare a meno di 100 Euro il Lenovo Tab M9, un tablet di fascia medio-bassa con display da 9 pollici HD, 3GB di RAM e 32GB di memoria interna, basato sul processore MediaTek Helio G80.

La variante è la seguente:

Lenovo Tab M9, Display 9" HD - (Processore MediaTek Helio G80, RAM 3GB, Memoria 32GB, Tablet Android 12, WiFi) - Frost Blue, Caricabatterie incluso, Esclusiva Amazon: 99 Euro (149 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per domani 7 Dicembre 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 6 ore e 27 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia, mentre non è possibile godere del pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon a causa dell'importo non elevato.

La variante in questione è l'unica disponibile a prezzo ridotto: le altre colorazioni e configurazioni sono vendute a prezzi più elevati.

Nessuna inforamzione sulla data di scadenza dell'offerta, ma come sempre in casi come questi il consiglio è di effettuare l'ordine rapidamente.