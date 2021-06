Amazon, il tablet Lenovo che diventa un hub Alexa è in offerta

Anche oggi Amazon ci stupisce con le sue offerte più intriganti. Fra le tantissime proposte, l'occhio non poteva non cadere su uno dei prodotti più particolari e funzionali degli ultimi tempi: il tablet Lenovo Smart Tab M10 Plus con Soundbar e Alexa integrata.

Si, perchè l'M10 Plus non è un semplice tablet, bensì un vero e proprio centro di controllo Alexa. Riposto sulla sua Smart Dock, si trasforma in un hub Alexa, in grado di eseguire gran parte dei comandi di uno smart screen di Amazon, come il nuovo Echo Show 10. Dai comandi vocali per la musica al meteo, fino al controllo dei dispositivi smart compatibili come ad esempio gli spioncini per la porta d'ingresso.

Il Lenovo Smart Tab M10 Plus nasconde sotto la scocca un processore MediaTek Helio P22T con 4GB di RAM, spazio di archiviazione di 64GB espandibile fino a 256GB e supporto al Bluetooth 5.0. Il modello con Alexa integrato e Smart Dock Lenovo è disponibile in offerta a soli 219 Euro anziché 249,99 Euro. Un risparmio interessante per un prodotto 2in1 senza dubbio unico nel suo genere.

Il tablet in offerta risulta venduto e spedito da Amazon ma ricordiamo di verificare sempre il venditore e i suoi feedback prima di effettuare qualsiasi transazione sul noto eshop.